Viranşehir'e eğitimde 20 milyon değerinde yatırım

Eğitimde yarım asırlık deneyim, başarı ve vizyon ile öğrencilerini başarılı bir geleceğe hazırlamayı hedefleyen Uğur Okulları, yeni kampüs yatırımıyla akademik ve bilimsel eğitimi Şanlıurfa Viranşehir'e taşıyor. Yeni eğitim-öğretim döneminde Viranşehir'de hizmet verecek olan kampüsün Viranşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen lansmanında kampüs hakkında bilgi veren Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, “Okul öncesinden lise son sınıfa kadar kademeleri bulunduğu kampüsümüzde öğrencilerimize hem fiziki şartları hem de eğitmen kadrosu ile mükemmel bir eğitim öğretim hizmeti sunacağız. Her biri alanında deneyimli akademik kadromuz ve çağdaş eğitim ortamımızda öğrencilerimizin sorgulama ve analitik düşünme becerilerini geliştiren STEM eğitimi, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, Kodlama Eğitimi, Yoğunlaştırılmış Yabancı Dil Eğitimi, Kişiye Özgü Çözüm Odaklı ve Proaktif Rehberlik Hizmetleri ile ayrıcalıklı bir eğitim kurumu olmayı sürdüreceğiz” dedi.

“850 öğrenci kapasiteli Viranşehir kampüsü açılıyor”

Türkiye'nin 44 ilinde 137 okulla kaliteli eğitimi öğrencileriyle buluşturduklarını söyleyen Kulaberoğlu, Şanlıurfa'da eğitim alanında öncü adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi. Viranşehir Kampüsü'nün 20 Milyon TL değerinde yatırım bedeli olduğunu belirten Kulaberoğlu, “Yarım asırlık başarı geleneğimizi devam ettirdiğimiz Şanlıurfa'daki okullarımıza bir yenisi daha eklemenin, Viranşehir Kampüsümüzü Şanlıurfa'ya kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Fen Lisesi ‘nin de yer alacağı kampüsümüzde okul öncesinden lise son sınıfa kadar eğitim vereceğiz. 39 derslikli, 9 bin 600 metrekarelik kapalı alana ve 6 bin 700 metrekarelik açık alana sahip olan kampüsümüzde; STEM laboratuvarı, Robotik Laboratuvarı, Bilişim Laboratuvarı, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarları, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kütüphane, 164 kişilik konferans salonu, açık ve kapalı spor alanları gibi birçok fiziki olanaklar yer alıyor. 850 öğrenci kapasiteli yeni kampüsümüzde velilerimizin Uğur'a emanet ettiği çocuklarımıza kendi çocuğu gibi eğitim verecek olan öğretmenlerimizle güçlü bir kadro kurduk” diye konuştu.

“Eğitim değerlidir”

Kaliteli eğitimi Türkiye'nin her noktasına ulaştırma hedefi ile yola devam ettiklerini dile getiren Kulaberoğlu, “Elbette sayısal büyümemiz sürerken nitelikli eğitimimiz ve kalitemizden ödün vermememiz gerekiyor. Öncelikli olarak Türkiye'nin 44 iline yayılan her okulumuzda, öğrencilerimize kaliteli bir eğitim sunmayı hedefliyoruz” dedi. “Eğitim Değerlidir” felsefesinden yola çıkarak eğitim yaklaşımlarını kurguladıklarını belirten Kulaberoğlu, kaliteli eğitimi en doğru şekilde öğrencileri ile buluşturacaklarına inandıklarını belirtti.

“Öğrencilerimize 5 dil ve 2 önemli beceriyi kazandırmayı hedefliyoruz”

Öğrencilerinin 21'nci yüzyıl becerileriyle donanmaları ve geleceğe hazırlanmaları üzerine eğitim stratejilerini kurguladıklarını ifade eden Kulaberoğlu, eğitim yaklaşımlarında öğrencilerine 5 dil ve iki önemli becerinin kazandırılmasına önem verdiklerini kaydederek, “Akademik başarının, ifade gücünün, sosyal diyalogların genel olarak hayat başarısının artması için anadili öğrencilerimize çok iyi öğretmeliyiz. İkincisi bilim dili olan Matematik. Öncelikli olarak öğrencilerimize matematiğin hayatımızda ne işe yaradığını, nerede karşımıza çıkacağını anlatmak istiyoruz. Üçüncüsü global dünyada iletişimde en temel dillerden biri olan İngilizce. İyi İngilizce konuşan, anlayan ve kendini İngilizce konuşarak iyi ifade edebilen bireyler yetiştirmek istiyoruz. Dördüncü dil, teknolojinin dili olan kodlama ve yazılım dilidir. Gerek yaşamımızda gerek işimizde kullanmak durumunda olduğumuz bunca teknolojinin mantığını iyi anlayabilirsek, daha verimli kullanır, ileri teknoloji üretimi için bir adım daha atmış oluruz. Beşinci dil ise davranış dili. Yani “öncelikle iyi insan olmak.” Bu 5 dilin yanında kazanmaları gereken sanat ve spor becerilerini de onlara aşılıyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Sınavlara hazırlıkta yarım asırlık deneyimimiz ile öncü kurumuz”

Okullarının en önemli özelliklerinden birinin sınavlara hazırlık olduğunu belirten Kulaberoğlu, “Yarım asırlık deneyimimizle sınavlara hazırlığı başarılı bir şekilde okullarımıza entegre etmiş durumdayız. Bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiğimiz “Uğur Sınava Hazırlık Merkezi” ile öğrencilerimizin sınav başarısını artırmayı, sosyal sorumluluk ve bilimsel projeler hayata geçirmeleri için teşvik etmeyi, aynı zamanda yurt dışı üniversite başvuruları için portfolyo oluşturmalarını hedefliyoruz ” dedi.

Kodlama, robotik, animasyon, nesnelerin interneti ve oyun tasarımı ile öğrencilere dijital dünyanın kapılarını araladıklarını da belirten Kulaberoğlu, “Kodlama dersleri ile öğrencilerimizin psikomotor gelişimlerini desteklenmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimiz ortaokuldan itibaren kodlama ile kodlama derslerinin tamamlayıcısı niteliğindeki robotik derslerini alacak ve kod tüketen değil kodlarla birlikte üreten öğrenciler olacaklar” ifadelerini kullandı.

“Dünyanın en iyi üniversitelerine öğrenci yetiştireceğiz”

Hedeflerinin öğrencilerini bir dünya vatandaşı olarak yetiştirmek olduğunu aktaran Kulaberoğlu, sadece Türk üniversitelerine değil, bütün dünya üniversitelerine öğrenci hazırlayacaklarını söyleyerek, “Öğrencilerimiz kusursuz bir yabancı dil eğitimi alacaklar. Akademik yönden başarılı, yabancı dile hâkim ve interdisipliner çalışmalarda bulunan nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz. Amacımız katma değeri yüksek üretim yapan nesiller yetiştirmek” yorumlarında bulundu.

Velilerin ve öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kampüs tanıtım toplantısında konuşan Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci ise, Uğur Okullarının Viranşehir'de 20 milyon değerinde bir yatırım yapmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, okul yönetimine teşekkür etti.