İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Viyana'da patlama: 10 yaralı

Viyana'da patlama: 10 yaralı
Viyana'da patlama: 10 yaralı

Avusturya’nın başkenti Viyana'da gaz sıkışması sonucu meydana geldiği düşünülen bir patlamada 10 kişi yaralandı.

Viyana’da patlama - Tıkla İzle

Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen bir patlama sonucu ilk bilgilere göre 4'ü ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Patlama sonucu 2 bina ciddi hasar görürken yerel polis olayla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada patlamanın gaz sıkışmasından meydana geldiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi. 

Basına açıklamada bulunan bir itfaiye eri ise İtfaiyenin büyük ölçekli bir operasyon başlattığını belirterek, “Patlamanın nedeni hala belirsiz, gaz sıkışması yüzünden bir patlamadan şüpheleniliyor” ifadelerini kullandı.
Başkentin dördüncü bölgesinde yaşanan patlama sonrasında binanın önünde bir çukur olduğu bildirildi. Ayrıca deprem etkisi oluşturan patlamanın birkaç yüz metre mesafeden hissedildiği açıklandı.  

Serkan Bayar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.