Vodafone FreeZone oyun pazarında büyüyor

Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, gençlik markası Vodafone FreeZone ile 6 yıl önce adım attığı espor ve oyun pazarındaki varlığını artırıyor. Oyun portföyüne Microsoft'un yeni ürünü Xbox PC GamePass'i de katan Vodafone FreeZone, faturasına yansıtma sözü veren yeni müşterilerine Forza, Flight Simulator, Halo, Sea of Thieves, Call of Duty gibi 200'ü aşkın popüler oyuna ulaşma imkânı sunuyor.

Şirket açıklamasında görüşleri yer alan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Vodafone FreeZone olarak, oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biriyiz. Bugün Türkiye'de her iki insandan biri mobil oyun oynuyor. Biz de FreeZone Gaming portföyümüz ve Gamer ek paketlerimiz ile oyunsever gençler için internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait hediyeler kazanma şansı sağlıyor, düşük ping süreleriyle de onlara en iyi oyun deneyimini yaşatıyoruz. Bu kapsamda oyun portföyümüze Microsoft'un yeni ürünü Xbox PC GamePass'i de katarak önemli bir adım daha attık. Oyun dünyasında büyük ses getiren bu ürünü, faturasına yansıtma sözü veren yeni müşterilerimize ilk 3 ay ücretsiz sunuyoruz. Böylece oyunsever gençlerimize 200'ü aşkın popüler oyuna bütçe dostu fiyatlarla ulaşma imkânı sağlıyoruz. Oyun dünyasını 360 derece sahiplenen bir marka olarak, bu ekosistemi güçlendirecek ve herkes için fayda sağlayacak adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

Microsoft Türkiye, İsrail ve Güney Afrika Pazarlarından Sorumlu Satış Direktörü Özge Bozkurt Doyuran ise “Microsoft olarak, oyun dünyasına yatırım yapmaya ve oyuncu ekosistemini desteklemeye büyük önem veriyoruz. Vodafone, doğru oyuncu kitlesine ulaşabilmemiz açısından bizim için stratejik bir iş ortağı. Vodafone FreeZone da son derece dinamik ve hızlı büyüyen bir marka. PC GamePass ile aylık düşük bir ücret karşılığında abonelik imkanı vererek oyuncuları oyun satın alma yükünden kurtarıyoruz. FreeZone ile PC GamePass'in bu işbirliği sayesinde özellikle gençlere oyun dünyasında yeni bir kapı açacak olmanın heyecanını yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.