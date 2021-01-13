Yabancılar diş tedavileri için Türkiye'yi tercih ediyor

Özellikle Avrupa ve Arap yarımadasından tek uçakla kısa bir süre içerisinde Türkiye'ye gelebiliyor olmaları ve Türkiye'deki sağlık hizmet kalitesinin üst düzey olması nedeni ile hastalar Türkiye'ye gelmeyi tercih ediyor. Bilindiği üzere sağlık hizmetleri bahsedilen ülkelerde çok pahalı ve her ne kadar ulaşılabilir olsa da maliyetleri nedeni ile hastalar tarafından aynı işlemleri daha kaliteli merkezlerde Türkiye'de daha cazip fiyatlara yaptırabilmeleri nedeni ile özellikle son yıllarda Türkiye büyük ilgi görmekte.

Sağlık turizmi çerçevesinde hastaların en sık tercih ettiği tedavilerden birisi de diş tedavileri oluyor. Bu konuyu özellikle “Gülüş Tasarımı” ismini verdiği diş estetiği tedavisi sonuçları ile ünlenen Diş Hekimi Sinan Emre Şekerci anlattı. Sinan Emre Şekerci “Yurtdışında büyük bir Türk nüfusu yaşamasına rağmen diş tedavileri olmak için gelenler yurtdışında yaşayan Türklerden çok yabancılar oluyor. Hastalar Türkiye'yi sadece ucuz tedavi olmak için değil aynı zamanda kaliteli tedavi olmak için de seçiyorlar. Türkiye'de sunulan sağlık hizmetinin dünyadaki en üst düzeyde olduğunu rahatlıkla belirtebilirim. Yabancılar kur avantajından yaralanarak daha kaliteli tedavileri burada daha uygun fiyata olabiliyorlar. O kadar memnun ayrılıyorlar ki 1 hasta en az 3-4 hasta daha gönderiyor ve bu şekilde devam ediyor. Gelen tüm hastalar arkadaşlarının, dostlarının memnuniyetini gördükten sonra tereddüt etmeden geldiklerini belirtiyorlar” dedi.

Diş Hekimi Sinan Emre Şekerci “Eskiden daha düşük maliyetli tedaviler için geliyorlardı fakat artık aldıkları hizmetin kalitesinden memnun oldukları için fiyattan çok kaliteyi gözeterek geliyorlar. Kliniğimizde yabancı hastalara daha çok gülüş tasarımı ve implant tedavileri için hizmet veriyoruz. Çoğu zaman hastanın ödediği ücret kendi ülkesinde aynı tedavi için ödeyeceği ücretten çok daha fazla çıkıyor ama hastalar o kadar güvenerek geliyorlar ki ücret konusu çoğunlukla düşük beklenti içerisinde olmuyorlar çünkü alacakları hizmeti daha fazla önemsiyorlar. En üst düzey kalitedeki materyallerin kullanılmasının, tüm bu ürünlerin ithal ediliyor olmasının ve ortaya doğal bir sonuç çıkması için verilen emek ve ortaya konulan sanatın bu fiyatın artmasındaki en büyük etmenler olduğunu söylemek son derece doğru olur. Türkiye'de sağlığın ucuz olduğu içini değil kaliteli olduğu için yabancılar tarafından rağbet görmesi bence kesinlikle büyük bir başarı ve bu başarı hastaların ülkeye geldiği andan buradan ayrılacağı ana kadar yaşadığı tüm deneyimlerin üst düzeyde olması ile ilişkili. Bunu sağlamak kesinlikle ama kesinlikle ülkemiz insanlarının büyük bir başarısı” şeklinde bilgi verdi.

