Yabancılar Türkiye'nin en çok siyasi ve turizm haberlerini takip ediyor

Dijital Medya Takip ve Analiz Merkezi DeepHaber, yurtdışı online mecralarda Türkiye ile ilgili haberlerin yoğunluğunu ve içeriğini analiz edebilmek amacıyla 2018-2019 dönemi yansımalarını araştırdı. Yurtdışında 32 dilde takip gerçekleştiren DeepHaber, bu araştırma için öne çıkan ülkeleri ve dilleri temel aldı. DeepHaber'in takip ettiği uluslararası popüler sitelerde yapılan aramalarda ülkelerin kendi dillerinde yaptığı taramaların sonuçlarına göre Ocak-Nisan 2018 döneminde 68 bin 379 habere konu olan Türkiye'nin, Ocak-Nisan 2019 döneminde ise 163 bin 177 habere dâhil olduğu tespit edildi.

Siyasi ve turizm haberleri ön planda

Yurtdışı mecralarında yayınlanan haberlerin içeriklerine bakıldığında siyasi ve turizm haberlerinin ön planda olduğu gözlemlendi. Türkiye hakkındaki yansımalarda ilk sırayı 54 bin 429 haberle İngilizce yayınlar aldı. Sırasıyla 28 bin 25 haberle Almanca, 26 bin 760 haberle Rusça, 25 bin 158 haberle Arapça, 13 bin 54 haberle Yunanca, 6 bin 730 haberle Bulgarca, 9 bin 083 haberle Fransızca, 4 bin 227 haberle İspanyolca, 1 bin 653 haberle İtalyanca, bin 381 haberle Çince, bin 371 haberle ise Portekizce yansımaların içinde yer aldığı gözlemlendi.

Ayrıca bir önceki dönemle kıyaslandığında Fransızca yansımalarda düşüş olduğu tespit edildi.