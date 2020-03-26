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Yağmur Aşık cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı

Yağmur Aşık cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı
Yağmur Aşık cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı

Eski Milli futbolcu Emre Aşık’ın eski eşi Yağmur Aşık, Düzce’de yapılan yol kontrolü sırasında cezaevi firarisi bir kişi ile yakalandı. Yağmur Aşık ve yanındaki şahıs Düzce Adliyesi’ne çıkarıldı.

Yağmur Aşık cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı - Tıkla İzle

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gölormanı Köyü'nde sivil uygulama yaptığı sırada lüks bir aracın jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başladığını fark ettiler. Aracın sürücüsü olan şahıs kendisini durdurmak isteyen jandarma ekiplerinin üzerine aracını sürerek Jandarma astsubaya çarptı ve yaralanmasına neden oldu. Ardından ise Jandarma ekipleri aracı takibe alarak Cumayeri sapağı mevki'inde yakalandılar. Yakalanan şahıslardan birisinin cezaevi firari E. S. diğerinin ise eski futbolcu Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık olduğu anlaşıldı. Araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız silah ile bir miktar uyuşturucu yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar jandarmada yapılan işlemlerinin ardından Düzce Adliyesi'ne sevk edildiler.

Yağmur Aşık adliyeye götürüldüğü sırada yüzünü kapatarak basın mensuplarının sorununu cevaplamadı.

Ali Yıldız-Selçuk Akyol-Enes Bektaş
 

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