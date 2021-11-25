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Yağmurla kayganlaşan yolda tır otomobile çarptı

Yağmurla kayganlaşan yolda tır otomobile çarptı
Yağmurla kayganlaşan yolda tır otomobile çarptı

Osmaniye’de yağış nedeniyle kayganlaşan otoyolda sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, aynı yönde seyir halinde olan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır orta refüje çıktı, kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Yağmurla kayganlaşan yolda tır otomobile çarptı - Tıkla İzle

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şekerdere Viyadüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 33 AEZ 885 dorse plakalı tır, Gaziantep istikametinden Adana istikametine seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan 80 ACF 950 plakalı otomobile çarptı.

Tır, çarpmanın etkisiyle orta refüje çıkarken ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü de yaralandı. Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan otomobil sürücüsü ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merden İslah
 

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