Yakın Doğu Üniversitesi Yüksek Lisans Ve Doktora kayıtları başladı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yüksek lisans ve doktora programlarına kayıtlar 21 Şubat 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar devam edecek. Akademik, kariyer ve kişisel gelişim açısından son derece önemli olan Yüksek Lisans ve Doktora programları Üniversite bünyesinde yer alan Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Eğitim Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri tarafından 1344 Öğretim Üyesi ile yürütülüyor. Son yıllarda yalnızca akademik uzmanlaşma açısından değil aynı zamanda profesyonel kariyer ve kişisel gelişim açısından da önem kazanan ve iş hayatında önemli bir tercih sebebi haline gelen yüksek lisans ve doktora eğitimleri Üniversite'nin uzman akademik kadrosunun yürütücülüğünde meslek adaylarına ve profesyonellere yeni ufuklar açıyor.

Araştırma ve uygulamanın birbiriyle bağlantılı ve etkileşimli bir şekilde yürütüldüğü Yüksek Lisans ve Doktora programlarında her türlü araştırmanın rahatlıkla yapılabilmesi için Fakülte laboratuarlarının yanında İleri Düzey Araştırma Laboratuarları, Yakın Doğu Hastanesi, Diş Hastanesi ve Hayvan Hastane'sinin tüm imkanları da öğrencilerin hizmetine sunuluyor.

Doç. Dr. Yeter Tabur; “Araştırmacı ve Yenilikçi Bireyler Yetiştiriyoruz”

Yakın Doğu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Yeter Tabur yaptığı açıklamada Üniversite'nin Yüksek Lisans ve Doktora adaylarına yüksek kalitede amaç odaklı bir eğitim verildiğini ifade etti. Teori ile pratiğin harmanlanarak eğitimin etkileşimli bir şekilde yürütüldüğünü ifade eden Tabur, yüksek lisans ve doktora adaylarının istedikleri konu ve alanda, uzmanlaşma ve araştırma yapma imkanı sağladıklarını belirtti. Yakın Doğu Üniversitesi olarak 2020-2021 öğretim yılında YÖK ve YÖDAK onaylı 237 programda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verildiğini belirterek gerek akademik kariyer gerekse profesyonel kariyer açısından bu programların son derece önemli olduğunu vurgulayarak, günümüzün rekabetçi yapısında yüksek lisanslı profesyonellerin iş hayatında diğerlerine göre daha çok tercih edilir hale geldiğini belirtti.

Kamu Personeli'ne \% 20 İndirim

Son dönemde kamu kuruluşlarındaki personelin profesyonel gelişimi konusunda da Üniversite olarak büyük hassasiyet gösterdiklerini söyleyen Doç. Dr. Tabur, bu çerçevede Yakın Doğu Üniversitesi'ndeki Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kayıt olmak isteyen Kamu personeline de \%20 indirim uygulandığının altını çizdi.



Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan 237 Yüksek Lisans ve Doktora programlarına bahar dönemi için kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler daha detaylı bilgiyi www.neu.edu.tr web sayfasından veya 0 392 680 20 00 (dahili 5211-5225-5377) no'lu telefondan alabilirler.

