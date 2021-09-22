Yakın Doğu Üniversitesi'nden Prof. Dr. Salih Gücel, Akdeniz Bilim Ekibi üyeliğine seçildi

Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Araştırmaları Merkezi ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Salih Gücel, Akdeniz araştırmalarıyla ön plana çıkan 11 bilim insanının yer aldığı Akdeniz Bilim Ekibi'ne seçildi. Akdeniz Bilim Ekibi, Akdeniz ülkelerinin bilim, teknoloji ve yenilik yeteneklerini görünür kılmak, aralarında iş birliği geliştirmeye katkıda bulunmak ve araştırma sonuçlarından yararlanılarak değişim için fırsatlar oluşturarak Akdeniz'in ekonomik ve kültürel geleceği için önemli ilerlemeler kaydetmeyi amaçlıyor.

Avrupa Komisyonu'nun da desteği ile 23 Akdeniz ülkesinin (Türkiye, Kıbrıs, Arnavutluk, Cezayir, Bosna Hersek, Hırvatistan, Mısır, Fransa, Yunanistan, İran, İsrail, İtalya, Ürdün, Lübnan, Libya, Malta, Fas, Portekiz, Slovenya, İspanya, Suriye, Tunus ve Karadağ) ortak sorunlarını ele alan Akdeniz Bilim Ekibi, bilginin ve stratejilerin geliştirilmesine en çok katkıda bulunan ve araştırmaları bilim dünyasına önemli katkılar sağlayan 11 bilim insanından oluşuyor. Akdeniz Bilim Ekibi'nin öncelikli araştırma konuları arasında, gelecek için bilim, teknoloji, sağlık, iklim değişikliği, antropoloji ve deniz bilimleri yer alıyor.

Akdeniz Bilim Ekibi, 24 Eylül'de İspanya'da buluşacak

Akdeniz Bilim Ekibi, 24 Eylül'de İspanya'nın Alicante şehrinde, 11 bilim insanı onuruna düzenlenecek galada bir araya gelecek. 2009 yılında kurulan ve temel amacı karşılıklı bilgiyi teşvik etmek ve Akdeniz ülkelerini kültür, ekonomi, iklim değişikliği, cinsiyet eşitliği, bilimsel ve teknolojik yenilik gibi farklı alanlarda birbirine yakınlaştırmak olan İspanyol kamu kurumu Casa Mediterrneo'nun ev sahipliğinde düzenlenecek galaya, İspanya'nın eski başbakanı José Luis Rodrguez Zapatero da katılacak.

Galada, Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Araştırmaları Merkezi ve Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Prof. Dr. Salih Gücel'e Akdeniz bölgesinde yürütmüş olduğu başarılı projeler ve doğada yaşayan canlıların korunmasına yönelik gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar nedeniyle ödül verilecek.