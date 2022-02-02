Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Manavgat ilçesi Çayyazı Mahallesi Küçük Şelale Yolu Kümeevlerinde tek başına yaşayan ve emekli olduğu öğrenilen 55 yaşındaki Mustafa Koçer, evinde ölü bulundu.

Koçer'in cansız bedeni, kendisinden haber alamayan oturduğu binanın girişinde bulunan iş yeri sahibi ve çalışanları tarafından bulundu. Mustafa Koçer'in 2 yıldır burada oturduğunu, her gün evden aşağıya inip işyerlerine geldiğini belirten iş yeri sahibi, akşam saatlerine kadar gelmeyince merak ettiklerini, evi kontrol ettiklerinde cansız bedeniyle karşılaştıklarını dile getirdi.

Eşinden ve ailesinden ayrı yaşadığı, memleketi Afyonkarahisar'dan 2 yıl önce gelip Manavgat'a yerleştiği belirtilen Mustafa Koçer'in cenazesi, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemeler ile Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Arif Kaplan