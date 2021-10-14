Yalnız yaşadığı evde yanarak öldü

Uşak'ta merkeze bağlı Göğem köyünde bir ikamette, sabahın erken saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı doğrultusunda köye itfaiye, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Titiz çalışma gerçekleştiren ekipler, yangını söndürme sırasında evde bir kişinin olduğunu fark etti. Ekipler, bir yandan evdeki vatandaşı dışarıya çıkarırken bir yandan da titiz çalışmalarla evdeki yangını söndürdü. Sağlık ekipleri, yangında evde kalan şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken jandarma ekipleri ise şahsın evde yalnız yaşayan Mehmet Durmuş (42) olduğunu belirledi. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Köksal Kılınç