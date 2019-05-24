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Yangınlar kontrol altına alınamıyor

Yangınlar kontrol altına alınamıyor
Yangınlar kontrol altına alınamıyor

İsrail’in çeşitli bölgelerinde dün başlayan yangınlar kontrol altına alınamıyor.

İsrail'de 43 dereceye çıkan sıcaklık nedeniyle çeşitli bölgelerde yangınlar çıktı.

Dün başlayan yangınlar tüm çabalara rağmen hala kontrol altına alınamadı. Çıkan yangınlar nedeniyle 45 bina ve çok sayıda araç zarar gördü ve yaklaşık 3 bin kişi tahliye edildi. İsrail Magen David Adom Kurtarma Servisi'ne göre, dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. İsrail'in, yangın sebebi ile Güney Kıbrıs, Yunanistan, Hırvatistan ve İtalya'dan destek talep ettiği öğrenildi. İsrail'den gelen yardım çağrısı üzerine Mısır'dan 2 yangın söndürme helikopterinin bölgeye ulaştığı ifade edildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mısır'ın gönderdiği yardım nedeniyle Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah El-Sissi'ye teşekkür etti. Bugün İsrail'in güneyinde sıcaklığın 48'e ulaşması beklenirken, yangınların başka bölgelere sıçramasından endişe ediliyor.  

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