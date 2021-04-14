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Yaralı makinistlerin tedavisi sürüyor

Yaralı makinistlerin tedavisi sürüyor
Yaralı makinistlerin tedavisi sürüyor

Adana’da bir yük treninin lokomotifle çarpışması sonucu yaralanan iki makinistin hastanede tedavileri sürüyor. Ankara istikametinden de Adana istikametine tren seferlerinin durdurulduğu öğrenildi.

 Ankara- Niğde istikametindeki yük treni karşı yönden gelen lokomotif ile henüz belirlenemeyen nedenle Pozantı ilçesinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile makinistlerin bulunduğu yük treninin lokomotifi yoldan çıkarak ters dönerken çarptığı diğer lokomotif de hasar göndü. Kazada Bilal Doğtaş ve Uğur Erdem isimli iki makinist hafif yaralandı. Yaralanan iki makinistin hastanede tedavileri sürerken durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, Ankara istikametinden de Adana istikametine tren seferleri durduruldu.
Kaza drone ile de havadan görüntülendi.

Mehmet Abacı
 

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