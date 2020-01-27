İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yardım paketinin içine bıraktığı notla büyük ders verdi

Yardım paketinin içine bıraktığı notla büyük ders verdi
Yardım paketinin içine bıraktığı notla büyük ders verdi

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik deprem sonrasında yardım kampanyası başlatılan Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir çocuk yardım paketinin içerisine bıraktığı notla büyük bir ders verdi.

Sungurlu Belediyesi, Elazığ depremzedeler için yardım kampanyası başlattı. İlçede yaşayan Emre Tunçkılıç da kampanyaya destek olmak amacıyla yardım paketi hazırladı. Tunçkılıç'ın 8 yaşındaki oğlu Metin Talha'da babasına Elazığ'daki bir öğrenciye kalem göndermek ve mektup yazmak istediğini söyledi. Bu talebi geri çevirmeyen baba, oğlunun yazdığı mektupla birlikte yardım kolisini götürerek belediyeye teslim etti.

Paketi alan görevliler içerisindeki “Sevgili kardeşim ben Çorum Sungurlu'dan Metin Talha, 8 yaşındayım. Allah'ım bir daha sizlere kötü günler göstermesin. Bu kalemi sana hediye ediyorum.

Sende bu kalemle hayallerini gerçekleştirip inşaat mühendisi olup yıkılmayacak evler yaparsın. Dualarımız sizinle Allah yar ve yardımcınız olsun. Sizi çok seviyorum” notunu duygulandı ve konuyu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e iletti.

Bunun üzerine Başkan Şahiner, Yavuz Selim İlkokulu öğrencisi Metin Talha'yı buldurarak makamında kabul etti. Metin Talha'nın kutu içerisine bıraktığı kalemi ve yazdığı notu eline alan Başkan Şahiner, “İnşaat Mühendisi olacağız, çürük binalar yapmayacağız. Çürük binalar yaparsak, canlara mal oluyor. Bu kalemi alan çocukta hayallerini yazacak ve inşaat mühendisi olacak, çok güzel binalar yapacak” dedi.

Başkan Şahiner daha sonra sıkı sıkıya sarıldığı küçük çocuğa araba hediye etti.

Depremin ardından çok üzüldüğünü, ağladığını dile getiren Metin Talha ise, “Babam malzemeler hazırlarken ben bir kalem hediye etmek istedim. Kalemin yanında bir tane mektup yazdım. İnşallah o kardeşimde yıkılmayacak binalar yapar” diye konuştu.

Serkan Şansever

 

 

 

 

 

 


 

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.