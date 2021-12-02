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Yargıtay'dan şirket değiştirenlere müjde

Yargıtay'dan şirket değiştirenlere müjde
Yargıtay'dan şirket değiştirenlere müjde

Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren karar Bölge Adliye Mahkemesi’nden geldi. Mahkeme; işçinin rakip firmada çalışmaya başlamasının rekabet yasağını ihlal ettiği anlamına gelmeyeceğine hükmetti. Kararda; işçinin ayrıldığı şirkete zarar verme ihtimalinin olduğunun da kanıtlaması gerektiği hatırlatıldı.

E-ticaret sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette çalışan kişi, aynı sektörde çalışan başka bir firmaya transfer oldu. Önemli görevde olan işçisini rakip firmaya kaptıran şirket, mahkemenin yolunu tuttu, hem eski işçisine hem de onu işe alan işadamına dava açtı. Şirket sırlarının rakip firmaya geçeceğini öne süren davacı patron; davalı işçinin rekabet yasağına aykırı davrandığını öne sürdü. Davalının, iş sözleşmesinde kararlaştırılan rekabet yasağı hükmüne aykırı surette diğer davalı nezdinde çalışmaya başlaması nedeniyle 5 bin TL'nin ticari faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istedi.

Davalılar, davacının rekabet sözleşmesinin varlığı iddiası ile cezai şart talep edemeyeceğini, davalı işçinin rekabet yasağı uygulanabilecek bir iş ve görevde çalışmadığını, rekabet yasağı sözleşmesi kurulması için gerekli koşulların bulunmadığını, davaya konu rekabet sözleşmesinin sınırlandırılmadığından geçersiz olduğunu öne sürdü. Davalılar davanın reddini talep etti. Asliye Ticaret Mahkemesi, davanın reddine hükmetti. Davacı avukatı, kararı istinafa götürdü. Bölge Adliye Mahkemesi, davanın reddine dair kararının, eksik incelemeye ve yanılgılı hukuki değerlendirmelere dayalı, açıkça haksız ve hukuka aykırı bir karar olduğuna hükmetti. Davacının istinaf başvurusunun usulen kabulüne, Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararının kaldırılmasına karar verildi.

Süleyman Aydın
 

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