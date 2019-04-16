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Yasa dışı yollardan getirdiği Kaliforniya Kral Yılanı'nı sosyal medyadan satışa çıkardı

Yasa dışı yollardan getirdiği Kaliforniya Kral Yılanı'nı sosyal medyadan satışa çıkardı
Yasa dışı yollardan getirdiği Kaliforniya Kral Yılanı'nı sosyal medyadan satışa çıkardı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, yasa dışı yollardan yurda sokulan ve sosyal medya üzerinden satılmak istenen bir Kaliforniya Kral Yılanı ele geçirildi.

Efeler ilçesinde bir kişinin, sosyal medya üzerinden egzotik yılan türleri sattığına dair alınan ihbar üzerine harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı personeli, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda bir adet Kaliforniya Kral Yılanı (Lampropeltis getula californiae high white) yakalanarak, Bakanlık personeli tarafından teslim alındı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve CITES Sözleşmesine aykırı olarak Türkiye'ye sokulduğu tespit edilen yılan, işlemlerin tamamlanmasının ardından uygun bulunan bir hayvanat bahçesine nakledilecek.  

Mehmet Barlas
 

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