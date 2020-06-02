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Yasak kalktı, Bebek Sahili hareketlendi

Yasak kalktı, Bebek Sahili hareketlendi
Yasak kalktı, Bebek Sahili hareketlendi

1 Haziran'dan itibaren normalleşme takviminin yürürlüğe girmesiyle birlikte balık tutma yasağı kalktı. Yasağın kalkmasıyla vatandaşlar Bebek Sahil’de balık tutmaya koştu. Sağanak yağmura aldırış etmeyen balıkçılar drone ile havadan görüntülendi.

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Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle köprüler ve sahillerde balık tutmak yasaklanmıştı. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme takviminin yürürlüğe girmesiyle birlikte balık tutma yasağı kalktı. Yasağın kalkmasıyla vatandaşlar Bebek Sahil'de balık tutmaya koştu. Sağanak yağmura aldırış etmeyen balıkçıların bazıları maske takarken bazıları ise maske takmadı. Sosyal mesafeye dikkat ettikleri gözlenen balıkçılar drone ile havadan görüntülendi.

“Yağmura rağmen yine de balık tutmaya geldik”

Balık tutma yasağının kalkmasıyla Bebek Sahil'e balık tutmaya gelen Nedim Alkan, “Daha önce hastanede inşaatta çalışıyordum. Şimdi yasak bitince buraya balık tutmaya geldik. Maskemizi taktık, sosyal mesafemizi koruyoruz, kimsenin yanına yaklaşmıyoruz. Elimizden geldiğince dikkat ediyoruz. Çok bunaldık, istirahatte etmedik gece gündüz çalıştık iki tane hastane teslim ettik. Yağmura rağmen yine de balık tutmaya geldik” dedi.

Sümeyye İnal - Emre Baba
 

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