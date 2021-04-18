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Yasak saatte gezen şüpheli araçtan çıkanlar pes dedirtti

Yasak saatte gezen şüpheli araçtan çıkanlar pes dedirtti
Yasak saatte gezen şüpheli araçtan çıkanlar pes dedirtti

Denizli'de şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde kullanımında kullanılan malzeme, kama bıçak ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yasak saatte gezen şüpheli araçtan çıkanlar pes dedirtti - Tıkla İzle

Olay, Pamukkale ilçesi Süleyman Demirel Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 JT 4116 plakalı aracın kentin farklı noktalarında sürekli Plaka Tanıma Sistemine (PTS) takılması üzerine ekipler şüphelenerek durdurdu. Önü kesilerek durdurulan araçta bulunan sürücü G.Ç., ve arkadaşı Ü.A., gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde kullanımında kullanılan malzeme, kama bıçak ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Herhangi bir izni olmaksızın sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüphelilere ceza işlemi uygulandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fadıl Pişkin - Hüseyin Yılmaz
 

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