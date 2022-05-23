Yasaklı ırk köpeği direğe bağlayıp kaçtılar

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Sinop Büyük Cami Yokuşu sokak üzerinde yasaklı kategoride bulunan Dogo Argentino cinsli köpek, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından direğe bağlanarak terk edildi. Sabah saatlerinde iş yerine gelen vatandaşlar köpeği fark ederek su ve ekmek ile besledi. İş yeri sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, belediyeye bilgi verdi. Bu sırada bir polis memuru köpeğe su vererek ilgilendi. Bölgeye gelen zabıta ekipleri, yasaklı ırk kategorisinde bulunan ve sokağa bağlanarak terk edilen köpeği alarak bakımlarını yapmak üzere Sinop Belediyesi Hayvan Barınağı'na sevk etti.

Köpeğin terk edildiğini ihbar eden Bünyamin Tosun, “Akşam saat 10 gibi dükkandan çıktık, herhangi bir şey yoktu. Dükkanı kapattık gittik, bizim peşimizden muhtemelen köpeği direğe bağlamışlar. Sabah köpeği direğe bağlı bir şekilde bulduk. Suyunu verdik, ekmek verdik. Akşam üstü polis ekipleri geldi onlar ilgilendiler, belediye ekipleriyle irtibata geçti, zabıta ekipleri geldi aldı. Kameralar aktif değil, biz akşam 22.00 gibi çıktık muhtemelen bizim peşimize gece bağlamışlar buraya” diye konuştu.

Berkan Şen