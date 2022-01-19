Yasemin Adar: "2024'te altın madalya kazanıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden sporcular ve antrenörler için "Yıldızların Gecesi-Team Türkiye Tebrik Resepsiyonu" düzenledi. Organizasyona katılan milli güreşçi Yasemin Adar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Adar, olimpiyatların kendileri için başarılı geçtiğini ifade ederek, “Tüm olimpik ve Paralimpik sporcularla beraber yıldızlar geçidinde bir aradayız. 2020 Tokyo Olimpiyatları bizim için çok başarılı geçti. Çok güzel başarılar elde ettik. Birçok ilk yaşadık. Bu güzel geçen olimpiyatları kutlamak için bugün bir aradayız. Umarım çok güzel ve çok keyifli geçeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Artık kadınlarımız çok güçlü”

Kadın sporcuların aldığı başarılara değinen Yasemin Adar, “Kesinlikle zaten kadınlarda voleybol takımı da çok başarılıydı. Çok iyi müsabakalar çıkardılar. 5 tane olimpiyatlarda kadın sporcularımız madalya aldı bunlardan biri olduğum için çok mutlu ve gururluyum. Artık kadınlarımız çok güçlü olduğunun farkında ve başarılara tekrar tekrar yaşamak için ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

“2024 Paris'te altın madalya kazanıp ülkemiz en iyi şekilde temsil etmek istiyorum”

Yasemin Adar, 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalyayı hedeflediğinin altını çizerek, “Ben Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk Avrupa dünya şampiyonu ve olimpiyat madalyalı sporcuyum ama maalesef olimpiyatlarda altın elde edemedim. Şu anki hedefim 2024 Paris'te altın madalya kazanıp ülkemi en iyi şekilde temsil etmek” diye konuştu.

Bora Akyol