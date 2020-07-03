Yaşlı adam evinde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Küplüpınar Mahallesi Güven Sokak üzerinde meydana geldi. Akrabalarının bir süredir Orhan Ataş'tan (68) haber alamadığını ve sokak üzerinde yoğun bir koku olduklarını fark eden komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Orhan Ataş'ı yerde yatarken buldu. 112 ekipleri, olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Ataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de evde inceleme yaptı. Ataş'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gökay Başdan

