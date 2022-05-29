Yattığı bankta ölü bulundu

Olay, saat 13.30 sularında kent merkezinin en işlek noktalarından biri olan Soykan Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan banklardan birinin üzerinde hareketsiz bir şekilde yatan şahsı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Görgü tanıkları, şahsın sabah 10.00 sularında bölgeye gelerek banka uzandığını ve bu sırada titrediğini söyledi. Alkol komasını girerek hayatını kaybettiğini değerlendirilen şahsın cenazesi, cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kimliği belli oldu

Yattığı bankta ölü bulunan şahsın 52 yaşındaki Kemal Karaaslan olduğu belirlendi. Cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Karaaslan'ın girdiği alkol koması sonucu hayatını kaybettiği ileri sürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Eryılmaz