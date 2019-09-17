Yavru 4 köpeği çuvala koyup kuyuya attılar

Mersin'in Mut ilçesi Kayabaşı Mahallesi sakinleri, kırsalda bulunan su kuyusundan gelen köpek sesleri üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ihbarda bulundu. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, kuyunun içine girerek çuval içinde bulunan 4 yavru köpeği kuyudan çıkardı. Köpeklerin içine konulduğu ve ağzı sıkıca bağlanan çuval kuyudan çıkarılınca yürekleri sızlatan görüntüler ortaya çıktı. Çuvalın içine atılmış 4 yavrudan 2'si ölürken, diğer 2'si ise ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Keçi sütü sağıp köpeklere içirdiler

Canlı olan yavruların hayatta kalması için çalışma başlatan ekipler, köpekleri yıkayarak kuruladı. Günlerce aç kalan yavrulara ilk müdahaleyi yapan itfaiye ekipleri, yakın bir köyde bulunan keçilerden süt sağarak yavrulara içirdi. Vakit kaybetmeden Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirilen yavruların biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

4 kardeşten geriye kalan tek köpeğin ise tedavisine başlandı. Geldiğinde aşırı su kaybederek dehidrasyon yaşayan ve günlerce besinsiz kalan yavru, hekimlerin çabalarıyla hayata tutunmayı başardı. Yapılan müdahalelere olumlu yanıt veren ve hayata tutunmayı başaran köpek, kısa sürede kendini toparladı. Bakım ve tedavisi devam eden köpek, tedavileri tamamlandıktan sonra sıcak bir yuvaya kavuşmak için kendisini sahiplenecek aileyi bekleyecek.

"Ben yaşayacaklarına çok fazla şans vermiyordum"

Konuyla ilgili İHA muhabirine konuşan hayvan bakımevinin veterinerlerinden İsmet Olcan Karakuş, Mut ilçesinde vatandaşların bir kuyuda yavru köpek seslerini duyunca durumu itfaiyeye bildirdiğini söyledi. Ekiplerin kuyuda bir çuval bulduğunu kaydeden Karakuş, "Çuvaldan ne yazık ki 4 tane yavru köpek çıkıyor, bunlardan 2'si orada ölmüşler, 2'si hayatta kalmaya çalışıyordu. Onlar ekipler tarafından barınağımıza getirildi. Barınağımızda da biri kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Bu köpeğimizin kuyuda ne kadar kaldığını bilmiyoruz. Çok fazla susuz ve açtı. Önce bu ihtiyaçlarını giderdik, daha sonra vitaminleri yapıldı, yeme ve içmeyi de düzenli bir şekilde yaptığımız için sağlığına kavuştu. Gerçekten geldiklerinde çok kötü durumdalardı. Ben yaşayacaklarına çok fazla şans vermiyordum, o kadar kötülerdi" dedi.

Koray Ünlü