Yavuz Bingöl'ün villası icradan satılacak

İcraburada.com sitesinden alınan bilgiye göre yapılan İcra işlemleri sonucu borçlu Yavuz Bingöl'ün 3 milyon 50 bin TL değerinde olan Ayvalık'taki villası Bingöl borcu ödemediği taktirde 1 milyon 525 bin TL'ye icradan satışa çıkacak.

Sanatçı Yavuz Bingöl boşandığı Eşi Öykü Gürman'a boşanma tazminatı olarak 200 bin TL vermeyi taahhüt etmiş ve bu vaat üzerine mahkeme kararı oluşmuştu. Fakat Öykü Gürman'ın avukatı Aydın Mollaoğlu vaat edilen boşanma tazminatı ödenmeyince İstanbul Anadolu 14. İcra Müdürlüğüne başvurarak icra takibi başlattı.

Süreç nasıl işleyecek

Konunun uzmanlarından biri olan icraburada.com genel müdürü Caner Çakı, söz konusu icralık villanın durumunu değerlendirdi. Çakı, “Bilirkişi tarafından villanın kıymet takdiri yapılmış. Eğer Yavuz Bingöl dosyaya ödeme yapmaz ise 3 milyon 50 bin TL muhammen bedeli olan villası, icradan 1 milyon 525 bin TL ile satışa çakacaktır. Devlet bu konuda borçluya borcunu ödemesi için imkanlar sunuyor. İcra müdürü ihale tarihinde satıyorum sattım diyene kadar Yavuz Bingöl borcunu ödeyip ihaleyi düşürebilir ve satışı iptal edebilir.

Çakı, Yavuz Bingöl'ün bu borcu ödemediği takdirde icra satışının nasıl gerçekleşeceği ile ilgili bilgiler vererek, “Anadolu 14. İcra Müdürlüğü tarafından satış işlemleri tamamlanıp satış tarihi belirlenecek ve villa açık arttırma usulü ile satışa çıkacaktır. İcra müdürü ve tellal eşliğinde yapılacak olan ihaleye Türkiye vatandaşı olan herkes katılabilecek. Satış sonrasında ise Bingöl'ün Öykü Gürman'a olan 200 bin TL borcu kapatılacak ve icra masrafları düşülüp geri kalan rakam Bingöl'e iade edilecektir” ifadelerini kullandı.

Caner Çakı, anlaşmazlık sonucu bu tarz sorunlar yaşanabildiğini de sözlerine ekleyerek “Yavuz Bingöl 200 bin TL tazminat ödemesi için 3 milyon TL değerinde villasını sattıracağını düşünmüyorum. İhale süreci tamamlanmadan ödemesini yapıp borcunu kapatacaktır diye düşünüyorum” dedi.

Bu yıl icradan satışa çıkan ürünler hakkında bilgiler de veren Caner Çakı, “Şuan aktif satışta olan emlak kategorisinde 3 bin 971 adet arsa, 3 bin 106 adet konut ve 792 iş yeri sistemimizde icradan satılık olarak gözükmekte, icralık araçlara baktığımızda ise bildiğiniz üzere geçtiğimiz aylarda sadece bir firmaya ait 26 bin adet araç icralık olmuştu ve bu araçlardan dosyaları tamamlanan satışa çıkıyor” dedi.

İşte o villa

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, ünlü türkücü Yavuz Bingöl'ün 2012 yılında ünlü sanatçı Hülya Avşar'dan satın aldığı yazlığı icralık oldu. Yavuz Bingöl'ün, Avşar kızından satın aldığı malikane tarzındaki villa, büyük aşk yaşayıp evlendiği ve 2016 yılında da boşandığı eski eşi Öykü Gürman'ın 200 bin liralık boşanma tazminatı talebi nedeniyle icra yoluyla satışa çıkarıldı. İhlas Haber Ajansı o villayı görüntüledi

"Sen Anlat Karadeniz" dizisinde Asiye karakterini canlandıran Öykü Gürman, bir dönem hayatını birleştirdiği oyuncu ve sanatçı Yavuz Bingöl ile şu sıralar davalık duruma geldi.

Kardeşi Berk ile birlikte seslendirdikleri “Evlerinin Önü Boyalı Direk” türküsü ile sahne dünyasına adım atan, "Sen Anlat Karadeniz" dizisiyle şöhretini perçinleyen Öykü Gürman; 2015-2016 yılları arasında sanatçı Yavuz Bingöl ile hayatını birleştirmişti. Bu evlilikten çocuk sahibi olmayan çiftin ayrılıkları sonrasında Yavuz Bingöl, Öykü Gürman'a nafaka ödemeye mahkum edilmişti. Yıllardır süregelen davada alınan karar ile Yavuz Bingöl hakkında yasal takip başlatıldığı öğrenildi.

Bu karar sonrasında Ayvalık'ın dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajı'nda İnci Sitesi'nde bulunan ve Bilirkişi Raporu'na göre; 3 milyon 50 bin lira bedel biçilen evin, Gürman'ın Yavuz Bingöl'den talep ettiği 200 bin liralık tazminata karşılık satılabileceği iddia ediliyor.

Yavuz Bingöl'ün; bir zamanlar fırtınalı bir aşk yaşadıkları için o dönem İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Aşk yuvamız” olarak nitelendirdiği Sarımsaklı'daki eve 2 yıldan bu yana hiç uğramadığı ve evde bir bekçinin 24 saat görev yaptığı öğrenildi.

2 yıldan bu yana kullanılmayan evde bakımsızlık nedeniyle salaş bir görüntünün hakim olduğu dikkatlerden kaçmazken, evin giriş kısmındaki yolda ise site yönetimi tarafından yeni düzenlemelerin yapıldığı da dikkatlerden kaçmıyor.