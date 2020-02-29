YDU Hastanesi acil servisinde hastalara ücretsiz hizmet veriliyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yaşanan yangın nedeniyle dünden itibaren gerek Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi 153 Acil Servis, gerekse 112 Acil Servis ambulansları ile üniversite hastanelerine hastaların transfer edildiğini söyledi.

“Yenidoğan yoğun bakım servisimizdeki 13 bebeğimizin sağlık durumu iyi”

Prof. Dr. Müfit C. Yenen, erken doğum, solunum yetmezliği ve benzeri sebeplerle yenidoğan yoğun bakım servisine 13 bebek getirildiğini ve şuanda tüm bebeklerin sağlıklı olduğunun haberini vermekten mutluluk duyduğunu bildirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesinin, genel yoğun bakım, koroner yoğun bakım ve kalp damar cerrahisi yoğun bakımları ile birlikte tüm diğer servislerine dünden itibaren toplam 97 hasta kabul edildiğini bildiren Prof. Dr. Müfit C. Yenen, ameliyat ihtiyacı olan hastaların operasyona alındığını, yoğun bakımlardaki ve yataklı servislerdeki hastaların tedavilerinin devam ettiğini, hastalardan bir kısmının ise sağlıklı bir şekilde taburcu edildiğini belirtti.

“Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde tüm hizmetler devam ediyor”

Dün itibariyle acil servise başvuran hastalara, acil servis hizmetlerini ücretsiz vermeye başladıklarını bildiren Prof. Dr. Yenen, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde sağlık ihtiyaçlarını gidermeye yönelik her türlü hazırlığın bulunduğunu, Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde ameliyatlar dahil tüm sağlık hizmetlerinin devlet hastanemiz hizmet verir duruma gelinceye kadar karşılanacağını, halkımızın bu konuda endişe duymasına gerek olmadığını vurguladı.

Yangın nedeniyle gerek üniversite hastanelerimiz, gerekse devlet hastaneleri sağlık ekiplerinin göstermiş oldukları büyük çaba ve özverili çalışmalar sonucunda, daha büyük acıların yaşanmasının önüne hep birlikte geçildiğini ifade eden Prof. Dr. Müfit C. Yenen, tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileterek, birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden gelinebilineceğini vurguladı.