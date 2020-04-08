YDU solunum cihazı çoklayıcı aparatının üretim dosyasını paylaşıma açtı

Üniversitenin Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tek solunum cihazından (mekanik ventilatör) aynı anda iki hastaya solunum desteği sağlayacak ventilatör çoklayıcı aparatların 3D yazıcılarda üretilmesi için gerekli olan yazılım dosyasının www.neu.edu.tr web sayfasında ücretsiz olarak paylaşıma açıldığı belirtildi. Üretilen aparatlar sayesinde solunum destek cihazlarının kullanımı iki katına çıkarılmış olacak.

Yeni tip koronavirüs ile mücadelede kolları sıvadılar

Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi bilim insanları ile Üniversite Hastaneleri doktorları, Günsel mühendisleri, inovasyon ekipleri, 3D Laboratuvarı araştırmacıları ve mühendisleri, Dünya'yı saran Covid-19 pandemisi ile mücadelede, salgının başladığı ilk günlerden itibaren yoğun bir çalışma içine girmiş ve ilk olarak sağlık personellerine yönelik kişisel koruyucu “Yüz Siperi” üretilerek, ihtiyaç duyulan merkez ve kurumlara dağıtılmıştır. Ayrıca, solunum desteğinin hayati olduğu Covid-19 tedavi sürecinde kullanılması amacıyla, üniversitenin mühendisleri tarafından hastaların solunumunu destekleyecek alternatif bir cihaz tasarlanarak, geliştirilmiş ve üretime başlanmıştır.

