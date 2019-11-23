Yeltekin: 'Hedefimiz mutlu, başarılı ve iyi insanlar yetiştirmek'

Öğretmenler Günü programında konuşan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, sözlerine tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başladı. Öğretmenliğin çok kutsal bir meslek olduğuna vurgu yapan Yeltekin, "Her mesleğin zorlukları vardır. Ancak tüm mesleklerden farklı olarak şunu çok iyi bilmeliyiz ki, bizim ham maddemiz insan. Her zaman bunun bilincinde olarak çalışmalıyız" dedi.

Okulların öğrencilerin ikinci evi olduğunu vurgulayan Yeltekin, "İhlas Koleji olarak sağladığımız güven neticesinde velilerimiz çocuklarını bize gönül rahatlığıyla emanet ediyorlar. Ayrıca çok iyi biliyoruz ki eğitime yakışan en güzel kelime sevgidir. Biz İhlas Koleji öğretmenleri olarak öğrencilerimize her zaman bir anne, bir baba sevgisiyle ve şefkatiyle yaklaşıyoruz, onlar da okullarına geldiklerinde kendilerini ikinci evlerinde hissediyorlar” dedi.

Dünya Çocuk Hakları Günü'ne de değinen Yeltekin, “Çocuklar bizim için çok önemli. Biz çocuklarımızı iyi yetiştirirsek, onlar da ailesini seven, değerlerine, vatanına, milletine sahip çıkan iyi insanlar olurlar” şeklinde konuştu.

İnsan yetiştirmek gibi zor bir görevleri olduğunu da tekrarlayan Yeltekin, “Üzerinde hassasiyetle durduğumuz iki konu var. Akademik eğitim ve değerler eğitimi. Eğer bu iki eğitimi başarıyla verebilirsek o zaman İhlas Koleji olarak hedefimize ulaşabiliriz. Bunun için de çok çalışarak başarıya koşmamız lazım. Geleceğimiz çocuklarımıza bağlı. Çünkü 'Gelecek onlarla Gelecek'" ifadelerini kullandı.

Program pasta kesimi ve hatıra fotoğraf çekimi ile sona erdi.