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Yeltekin'e miniklerden kandil ziyareti

Yeltekin'e miniklerden kandil ziyareti
Yeltekin'e miniklerden kandil ziyareti

İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsü’nde eğitim gören anaokulu öğrencileri Mevlid Kandili münasebetiyle İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin’i makamında ziyaret ettiler.

Oldukça neşeli geçen ziyarette Yeltekin minik öğrencilerle tek tek ilgilenerek onlarla sohbet edip çikolata ve şeker ikram etti.

“Çocuklarımızla, öğrencilerimizle bu güzel günde birlikte olmanın keyfini yaşadık. Peygamber efendimizin doğduğu gün olan mübarek Mevlid Kandilinin vatanımıza, milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlı olmasını diliyorum” diyen Yeltekin, kandil vesilesiyle minik öğrencilerinin kendisini ziyarete gelmesinden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, öğrencilerine ve öğretmenlerine teşekkür etti.
 

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