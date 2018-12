Yemekteyiz 14 Aralık Haftanın Birincisi Kim Oldu| Yemekteyiz 14 Aralık Kim Birinci

Yemekteyiz Bu Hafta Finali Kim Kazandı? 14 Aralık 2018 Yemekteyiz Kazananı... Bu sorunun cevabı yapılacak olan final akşamı sonucunda bugün belli oldu. Yemekteyiz final akşamı için heyecan dorukta. İddialı yarışmacının yarıştığı yemek programında bir kişi tencere seti ve 10 Bin TL'lik hediye çekini kazandı. Peki 14 Aralık Yemekteyiz finalini kim kazandı? Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte hepsi bu sayfada yer alıyor...

Yemekteyiz'de final heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm marifetlerini konuşturuyor. Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar. Beş yarışmacı da kendi günüsünde menüsünü belirtilen süre aralığında yapmaya çalışıyorlar.. Diğer katılımcılar ise günün yarışmacısının yapmış olduğu yemekleri, sunumunu ve masa düzenini yorumlayıp, gün sonunda buna göre puan veriyorlar. 10 bin TL'lik büyük ödülün sahibinin kim olacağı heyecanla bekleniyor.

HAZIRLIK SÜRECİ TAM 3 SAAT

Yemekteyiz yarışmasında kurallar gereği yarışmacılar yemeklerini 3 saat içinde hazırlamak zorunda. Yine kurallar gereği yarışmacılar herhangi birinden yardım almadan yemeklerini bitirip sunmak zorunda.

YEMEKTEYİZ 7 ARALIK 2018 HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLMUŞTU?

Tayfun Bey toplamda 20 puan alarak haftanın beşincisi oldu.

Özlem Hanım toplamda 32 puan alarak haftanın ikincisi oldu

Bülent Bey toplamda 28 puanla haftanın dördüncüsü oldu

Biricik Hanım toplamda 36 puanla haftanın birincisi oldu.

Necmettin Bey yarıştı toplamda 31 puanla haftanın üçüncüsü oldu.