Yemekteyiz 3 Nisan haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz 3 Nisan finalini kim kazandı!

Yemekteyiz 3 Nisan kim kazandı... Yemekteyiz`de yine bir final heyecanı yaşanıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programda her hafta farklı 5 yarışmacı büyük ödülün sahibi olabilmek için tüm hünerlerini sergiliyor.Mutfakta kendine güvenen 5 kişiden her biri, 5 gün boyunca yarışmacıları evinde ağırlayıp, onlara yemekler yapıp puanlar toplayarak büyük ödülün sahibi olmaya çalışacaklar. Beş yarışmacı kendi günüsünde menüsünü belirtilen süre aralığında yapmaya çalışıyorlar.. Diğer katılımcılar ise günün yarışmacısının yapmış olduğu yemekleri, sunumunu ve masa düzenini yorumlayıp, gün sonunda buna göre puan veriyorlar.

YEMEKTEYİZ 3 NİSAN BİRİNCİ KİM OLDU?

Emrah Bey 31 puan ile bu haftanın yarışmayı kazanan ismi oldu.