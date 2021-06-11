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Yemen'de BAE destekli GGK güçlerine bombalı saldırı: 7 ölü, 27 yaralı

Yemen'de BAE destekli GGK güçlerine bombalı saldırı: 7 ölü, 27 yaralı
Yemen'de BAE destekli GGK güçlerine bombalı saldırı: 7 ölü, 27 yaralı

Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı Güvenlik Kemeri Güçleri askerlerini taşıyan araca bomba yüklü motosiklet ile düzenlenen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Yemen'in güneyinde yer alan Abyan kentinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı Güvenlik Kemeri Güçleri askerlerini taşıyan araca bomba yüklü motosiklet ile saldırı düzenlendi. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Abyan kentinde yer alan ve Güvenlik Kemeri Güçleri kontrolündeki Zinjibar bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda, 7 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Yetkililer, patlamanın ardından yaralıların Zinjibar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığını bildirdi.

Muhammet Errumeym



 

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