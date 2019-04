Yemesi cesaret istiyor, kilosu 240, porsiyonu 60 lira

Tokat'ta, ilkbaharla birlikte lokantalarda özel ocaklarda pişirilerek servis edilmeye başlayan Tokat Kebabı, lezzetiyle damaklarda ayrı bir tat bırakırken, fiyatıyla da adeta cep yakıyor. Tokat Ticaret ve Sanayi Odasının girişimleriyle coğrafi işaret tescili alınan ve dünya lezzet haritasına adını yazdıran Tokat kebabı kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, domates, yeşilbiber, patates, sarımsakların şişlere takılarak iki tarafında ateş yanan fırında pişiriliyor.

Kebabın lezzeti kuyruk yağından geliyor

Baba mesleği kebapçılığı 24 yıldır yapan Ümit Koçer, Tokat kebabına lezzeti veren kuyruk yağının şişin en üzerine takıldığını daha sonra şişe parçalar halinde kesilmiş kuzu eti, ince kesilmiş patates ile patlıcanın sıra ile takıldığını söyledi. Başka bir şişe ise domates, biber ile sarımsak takılarak kebap ocağının ortasında bulunan yatay demire şişlerin asıldığını belirten Koçer, kebabın özel ocakta iki tarafında yanan odun ateşi ile yaklaşık 20-25 dakikada pişirilerek servis yapıldığını kaydetti.

Kilogram fiyatına 60 lira zam geldi

Tokat kebabı geçtiğimiz yıl kilogram fiyatı 180 liradan 240 liraya, porsiyonu ise 45 liradan 60 liraya yükseldi. Kebapçılar et ve sebzeye gelen zammın yanı sıra personel ve girdi maliyetleri nedeniyle zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu ifade ederken, kebap fiyatları lokantalara göre kilogram fiyat 220 ile 240 lira arasında değişiyor. Kebap ustası Koçer, bir porsiyon kebabın bir buçuk şişten oluştuğunu yaklaşık 250 gram et kullanıldığını, bir kilo kebapta ise 6 şişe bir kilogram et takıldığını kaydetti. Tokat kebabı sezonun henüz başlamadığını ifade eden Koçer, “Tokat'ta kebabı sezonu yerli sebzesinin çıktığı Haziran ayında başlar. Fiyatlarda bu sene et ve sebzenin pahalı olması nedeniyle fiyatlarda artış olacak. Kilosu 220 ile 240 arası değişecek” diye konuştu.

Nurhan İçmez