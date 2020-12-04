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Yeni bir tür toprak bakterisi keşfedildi

Yeni bir tür toprak bakterisi keşfedildi
Yeni bir tür toprak bakterisi keşfedildi

Bolu’da yeni bir tür toprak bakterisi bulundu. Keşfi, Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Ana Bilim Dalı'nda görevli Dr. Öğretim Üyesi Önder İdil gerçekleştirdi.

Dr. Öğretim Üyesi İdil ve ekibinin 3,5 yıldır yaptıkları çalışmada Türkiye'nin farklı yerlerinden alınan topraklar, Amasya Üniversitesi laboratuvarlarında analiz edildi. Analizler sonucu Bolu'da Yeniçağa Gölü çevresinden alınan toprakta yeni bir tür toprak bakterisi keşfedildi.

Yeni türün adı "Streptomyces Boluensis Sp. Nov." olarak belirlendiğini anlatan Önder İdil, keşifle ilgili makalenin "Archives of Microbiology" adlı uluslararası dergide yayına kabul edilmesiyle yeni türün dünya literatürüne kazandırıldığını söyledi.

Laboratuvarda çalışmalarına devam ettiklerini anlatan İdil, "Keşfettiğimiz türün adını, örneği Bolu'dan bulduğumuz için Bolu'ya addetmek istedik" diye konuştu.

Murat Çelik
 

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