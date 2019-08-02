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Yeni evli bekçiye eşiyle yürüyüş yaparken araba çarptı

Yeni evli bekçiye eşiyle yürüyüş yaparken araba çarptı
Yeni evli bekçiye eşiyle yürüyüş yaparken araba çarptı

Adana’da evlilik izninde olan bekçiye eşiyle yürüyüş yaptığı sırada araba çarptı. Bekçiye çarpan sürücü araçtan inip baktıktan sonra hızla olay yerinden kaçtı. Bekçinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bekçi olan 31 yaşındaki Mehmet Candemir, eşi Elif Candemir ile yürüyüşe çıktı. Yürüyüş yaptıkları sırada plakası ve sürücüsü belli olamayan siyah bir araba Mehmet Candemir'e çarptı. Candemir çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Araç sürücüsü aşağı inerek Candemir'e doğru baktı ardından hızla olay yerinden kaçtı.

Candemir'in eşi Elif Candemir ise kazayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Candemir'i Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırdı. Candemir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, bekçiye çarpan aracın plakasını tespit etme çalışmalarına başladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Öte yandan, Mehmet Candemir ile Elif Candemir'in 21 Temmuzda dünya evine girdiği ve evlilik izninde olduğu öğrenildi.  

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