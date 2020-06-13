Yeni keşif kanyonlar turizme kazandırılıyor

Keban ile Baskil ilçesi arasında Karakaya ile Keban Barajı'nın bağlantı kolu olan bölgede geçtiğimiz yıl yöre sakinlerinin Vali Çetin Oktay Kaldırım'a aktarmasıyla iki kanyon keşfedildi. Vali Kaldırım'ın defalarca ziyaret ettiği kanyonlardan birine Saklıkapı, diğerine ise bölgede yaşayan Kara Leyleklerin ismi verildi. Turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülen Saklıkapı ve Kara Leylek kanyonları için ise ilk somut adım atıldı.Kentin turizmde parlayan yıldızı olması planlanan kanyonlar için valilik koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından Baskil ilçesinin Höyük köyünde, diğeri de Saklıkapı kanyonunun girişinde olmak üzere 2 adet yüzer iskele yapıldı.Uzunluğu 36 metre olan her bir iskelenin kara bağlantısı makaralı çelik hatlarla yapıldığı, su seviyesinin düşmesi veya yükselmesi durumunda iskeleyi hareket ettirmek mümkün olacağı kaydedildi.İki hafta içerisinde son rötuşları yapılarak tamamen hazır hale gelmesi planlanan iskeleler sayesinde önümüzdeki aydan itibaren tekne turu yapılacağı aktarıldı.

Güzelliği ile dikkat çeken kanyonlar en az 9 milyon yıllık

Yapılan ilk araştırmada her iki kanyonun da en az 9 milyon yıllık bir oluşum olduğunun değerlendirildiği bildirildi. Saklıkapı kanyonu yaklaşık 4,5 kilometrelik uzunluğu ile dikkat çekiyor. Kanyonun ilk 1 kilometrelik kısmının ardından açık alana ulaşılırken, 20 metre ilerisinde ikinci kısım başlıyor. İkinci kısım da belirli bir süre daralan bölgelerden geçildikten sonra yolu kapatan devasa bir kaya halat yardımıyla geçiliyor, ardından muhteşem bir vadi karşınıza çıkıyor. Yeri geldiğinde bir insan geçecek kadar daralan kanyon, zaman zaman içerisinde büyüyen ve ayrı bir görsel şölen sunan ağaçlar dikkat çekiyor. Kanyonun ucu ise bölgedeki yerleşim yerlerine kadar çıkıyor.

Karaleylek kanyonunun görselliği ise ayrı bir keyif veriyor. Tekne ile gezilebilen kanyon da Kara Leyleklerin yuvaları görülürken, aşağıya doğru büyüyen küçük ağaçlar dikkat çekiyor. Tepesinde doğal çökme sonucu oluşan delik ise kuş bakışı kalbi andırıyor.

Geçtiğimiz yıl ülke çapında büyük bir heyecan uyandıran kanyonların bu yıl yapılan iskelelerle birlikte en kısa sürede tamamen dünya turizmine kazandırılması hedefleniyor.

Rıdvan Yeşilırmak