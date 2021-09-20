Yeni Malatyaspor ile Sivasspor 9. randevuda

Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. İki takım, yarın oynanacak olan maçla birlikte 9. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 8 maçın 4'ünden Sivasspor, 2'sinden de Yeni Malatyaspor galibiyetle ayrılırken, 2 maç beraberlikle sona erdi. Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 23 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor 8 maçta rakip fileleri 14 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gol gördü.

Sivasspor ve Yeni Malatyaspor son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 1-0 Sivasspor'un üstünlüğü ile sona ermişti.

Sivasspor ile Yeni Malatyaspor arasında ligde geride kalan 8 maçta alınan skorlar şöyle:

2017-2018 Sezonu

Sivasspor-Yeni Malatyaspor: 2-0

Yeni Malatyaspor-Sivasspor: 1-0

2018-2019 Sezonu

Yeni Malatyaspor-Sivasspor: 4-4

Sivasspor-Yeni Malatyaspor: 2-0

2019-2020 Sezonu

Yeni Malatyaspor-Sivasspor: 1-3

Sivasspor-Yeni Malatyaspor: 0-1

2020-2021 Sezonu

Yeni Malatyaspor-Sivasspor: 2-2

Sivasspor-Yeni Malatyaspor: 1-0

Oğuzhan Sarzep

