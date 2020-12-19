Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti

Maçtan dakikalar

2. dakikada Yeni Malatyaspor'da ceza sahası dışından Kubilay'ın vurduğu sert şutta top kale direğinin dibinden az farkla auta çıktı.

11. dakikada ev sahibi takımda Olcay'ın sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği pasta Adem'in plase vuruşunda top kale üst direğinin üzerinden auta çıktı.

13. dakikada sol kanattan Youssuf'un ceza sahası içerisine yerden gönderdiği ortasında Umut'un gelişine vurduğu top oyun alanının dışına çıktı.

16. dakikada ceza sahası dışında Umut Bulut'un pasıyla topla buluşan Youssuf şutunu çekti. Kaleci Ertuğrul bu pozisyonda gole engel oldu.

24. dakikada Kasımpaşa'da Kevin Varga'nın Yeni Malatyaspor ceza sahası içerisinde kaleci Ertaç tarafından düşürülmesinin ardından Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarı üzerine bir önceki pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararı iptal edildi.

38. dakikada ev sahibi takımda Olcay'ın sol kanattan kullandığı korner atışında topa yükselen Kubilay'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farka üstten auta çıktı.

45. dakikada Yeni Malatyaspor'da Olcay'ın şutunda Aytaç'ın ceza alanı içerisinde topla elle oynaması nedeniyle Hakem Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi. Adem Büyük'ün kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu. 1-0

46. dakikada oyuna hızlı başlayan Yeni Malatyaspor'da cezaalanında topu biran da önünde bulan Ndayishimiye kaleci ile karşı karşıya kaldı, ancak kötü vuruşu sonrası top auta çıktı.

54. dakikada Kasımpaşa'da Florent'in cezalanı içinde Adem'e Büyük'le girdiği pozisyonda halem Arda Kardeşler ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Adem, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 2-0

70. dakika konuk ekipte Tirpan'ın rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alarak çektiği şutta kaleci Ertaç gole izin vermedi.

84. dakikada Kasımpaşa'da Yusuf'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Yeni Malatyaspor defans topu uzaklaştırdı.

90. Dakikada Kasımpaşa'da Hodzic'in ceza sahası dışından çektiği şut Yeni Malatyaspor savunmaya çarparak tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Can Hanoğlu, Hakan Yemişken

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Bülent, Acquah, Ndayishimiye, Kubilay( Zeki dk. 85 ?), Adem(Fofana dk. 76), Olcay (Jetmir dk. 85), Umut (Ahmed dk 88 ?)

Yedekler: Abdulsamed, Murat, Zuqui, Wallace, Zeki, Ahmed, Mustafa, Erkan,

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Kasımpaşa: Ertuğrul, Tirpan, Hadergjonaj, Brecka, Haddadi (Hodzic dk. 60), Aytaç, Kevin Varga (Anıl dk. 82 ?), Yusuf, Tarkan, Hajradinovic, Koita (Carius dk. 67 X)

Yedekler: Erdem, Mehmet Feyzi, Evren Eren, Doğucan, Yasin, Anıl, Sadiku,

Yardımcı Antrenör: Mustafa Gürsel

Sarı Kartlar: Acquah, Olcay, Jetmir (Y. Malatyaspor)- Aytaç, Yusuf (Kasımpaşa)

Goller: Adem (dk. 45, 54 .pen) (Y. Malatyaspor)

Cahit Özçelik - Erdal Akbuğa