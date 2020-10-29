Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

16 Ekim'de yapılan rutin Covid-19 testlerinde de 4 futbolcusunun virüse yakalandığını duyuran Yeni Malatyaspor'da bu hafta deplasmanda oynanacak olan Beşiktaş maçı öncesi de yapılan testlerde 2 futbolcuda daha korona virüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Kulübün resmi sosyal medya hesabında yapılan duyuruda, “Tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Covid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde iki futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanılmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilinde başlanılmıştır” denildi.