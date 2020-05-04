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Yeni Malatyasporlu Bifouma'dan ülkesine anlamlı yardım

Yeni Malatyasporlu Bifouma'dan ülkesine anlamlı yardım
Yeni Malatyasporlu Bifouma'dan ülkesine anlamlı yardım

Yeni Malatyaspor'un golcü futbolcusu Thievy Bifouma, ülkesi Kongo Cumhuriyeti'ne gıda ve sağlık malzemesi yardımında bulundu.

Bifouma'dan tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından etkilenen ülkesine oldukça anlamlı bir yardım geldi. Ligde son oynanan Kayserispor müsabakasında yurt dışı karantinası bulunmasından dolayı forma giyemeyen Bifouma, salgın sürecinde zor günler geçiren ülkesine gıda ve sağlık malzemesi yardımında bulundu. Başarılı futbolcunun bu davranışı büyük alkış alırken, yardımlarının süreceği belirtildi.

Bireysel çalışmalarına Ankara'da devam eden Bifouma'nın 15 Mayıs'ta başlayacak takım antrenmanları için Malatya'ya geleceği öğrenildi.

Mehmet Türel

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