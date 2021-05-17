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Yeni Malatyaspor'lu Hafez'den 9 asist

Yeni Malatyaspor'lu Hafez'den 9 asist
Yeni Malatyaspor'lu Hafez'den 9 asist

Yeni Malatyaspor’un Mısırlı oyuncusu Karim Hafez bu sezon ligde takımına 9 asistlik katkıda bulundu.

Yeni Malatyaspor'un 25 yaşındaki Mısırlı defans oyuncusu Karim Hafez, savunmadaki başarısının yanında hücum oyunuyla da dikkat çekiyor. 2020-2021 sezonunda 31 maça ilk 11'de başlayan ve 33 maçta görev alan Hafez, 2 bin 845 dakika oyunda kaldı. Mısırlı oyuncu bu karşılaşmalarda 7 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü. Rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremeyen Hafez, takımına 9 asistlik katkıda bulundu. Başarılı oyuncunun Yeni Malatyaspor'la 31 Mayıs 2022 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

Veysel Korkmaz
 

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