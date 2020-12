Yeni nesil medya dijital medya

Yeni nesil medya için açıklamada bulunan Sercan Kılıç; “Yeni nesil medya, dijital medyadır. Artık herkesin elinde bir akıllı telefon var ve internette sörf yapabiliyor. Bu sayede gündeme ilişkin haberlere daha kısa sürede ve istediği yerden ulaşabiliyor. Gazete alıp okuyan kişilerin yaş ortalamalarına baktığımızda genelde 50 üstü olduğunu görüyoruz. İşte tam da bu yüzden yeni neslin haber alma kaynağı artık internetteki haber portallarıdır.” diyerek iddiasını destekledi ve bunu ispatlayacak verileri alabileceği bir haber portalına da sahip olduğunu belirtti.

Artık gündem takibinin dijital ortamdan yapıldığını ifadelerine ekleyen genç girişimci aynı zamanda krizi fırsata çevirmeyi başarabilen vizyoner bir iş insanı. “Covid-19 salgın söylentileri çıkmaya başladığında bazı kısıtlamaların geleceğini öngördük. O zamana kadar altyapı çalışmalarına başladığımız Pusholder isimli haber portalının çalışmalarını hızlandırdık ve Ocak 2020' de yayın hayatımıza başladık. Kısa zamanda büyük bir ivme kat ederek bugünkü takipçi ve okur sayısına ulaşmayı başarabilmiştir.” Şeklinde dijital medya işine nasıl girdiği ile ilgili ifadelerinde de krizde nasıl bir fırsat gördüğünün açıklamasını da yapmaktadır.

Kendisi İstanbul Üniversitesi mezunu olan Sercan Kılıç, gençlerin daha çok magazin haberleriyle ilgilendiğini ancak daha çok eğitimli olanların ülke dünya gündemine ilişkin haberlere ilgi duyduğunu söyledi. Son olarak “Coronavirüs salgını, hem ülkemize hem de dünyaya çok büyük zarar verdi. Ancak bu süreçte en büyük yük, sağlık çalışanlarının omuzlarındadır. Her an her gün risk altında görevini sürdürmeye çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Bizler de, Bilim Kurulu tarafından istenen tedbirlere uyarak, onlara yardımcı olmalıyız.” Sözleri ile gündeme ilişkin görüşlerini de ifade etti.

