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Yeni tip denizaltıların komuta kontrol sistemlerinin teslimatları sürüyor

Yeni tip denizaltıların komuta kontrol sistemlerinin teslimatları sürüyor
Yeni tip denizaltıların komuta kontrol sistemlerinin teslimatları sürüyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) Yeni Tip Denizaltı projesi kapsamında, 3. denizaltı olan Murat Reis’in komuta kontrol sistemi HAVELSAN tarafından tamamlanarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildi.

Yeni tip denizaltıların komuta kontrol sistemlerinin teslimatları sürüyor - Tıkla İzle

Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında ilk 2 denizaltının komuta kontrol sistemlerini tamamlayan HAVELSAN, 3'üncü denizaltı olan Murat Reis'in de komuta kontrol sisteminin kurulumu ve detaylı testlerini tamamladı.

Sistem, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “Reis sınıfı denizaltı tedarik projesi, uzun vadeli stratejik yetkinlikleri ülkemize kazandırmaya yönelik çalışmalarımızın bir parçası. Bu proje kapsamında denizaltıların tasarım yetkinliğinin kazanılması, donanımların yerli olarak üretilmesi, özellikle komuta kontrol sistemlerinin tüm yazılım ve donanımlarına hâkimiyetin milli firmalarımıza kazandırılması konularında birçok firmamız projede kendi sistemleri veya teknoloji transferinin yapıldığı taraf olarak yer alıyor” ifadelerini kullandı.

“Denizaltı savaş yönetim sistemi bu proje kapsamında geliştirildi"

Denizaltıların tasarım yetkinliğinin kazanması ve donanımlarının yerli ve milli olması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Demir, “HAVELSAN tarafından denizaltı savaş yönetim sistemi bu proje kapsamında geliştirildi. Ayrıca 7'nci denizaltı diyebileceğimiz gerçek donanımlardan oluşan bir denizaltı komuta kontrol sistemi HAVELSAN'da konumlandırıldı. Bu sayede bu denizaltılarımıza yeni silah veya sensörlerin entegrasyonu gerekirse HAVELSAN tarafından komuta kontrol sisteminin yazılımları modifiye edilerek bu tesislerde gerçek donanımlar üzerinde test edilebilecek. Denizaltılarımıza monte edilecek komuta kontrol sistemi donanımları yine HAVELSAN'da da bulunan Sistem Entegrasyon Laboratuvarında bir araya getirilerek yoğun testlerden geçiriliyor ve daha sonra gerçek ortamına monte edilmek üzere denizaltıların inşa edildiği Gölcük Tersane Komutanlığı'na gönderiliyor. Bu sevkiyat, projenin 3'üncü denizaltısı olan Murat Reis'in Komuta Kontrol Sisteminin başarıyla tamamlanması sonrasında gerçekleşti. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Komuta Kontrol Sistemi

Komuta Kontrol Sistemi, akustik ve akustik olmayan sensörlerden gelen verilerin işlendiği, görüntülendiği, karar destek işlevlerinin yerine getirildiği ve silahların ateşlendiği sistemlerdir. Denizaltılar için komuta kontrol sistemleri, “Denizaltıların Beyni” olarak tanımlanmaktadır. Deniz muharebelerinden istihbarat görevlerine kadar birçok kritik operasyonda kullanılan ve potansiyelleri sebebiyle kuvvet çarpanı sayılan denizaltılar, operasyonel verimliliğini ve güvenliğini en üst seviyeye taşıyacak komuta kontrol sistemlerine ihtiyaç duyarlar.

Utku Şimşek
 

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