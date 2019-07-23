İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni yaptığı evine kuşlar yuva yapınca taşınmayı erteledi

Yeni yaptığı evine kuşlar yuva yapınca taşınmayı erteledi
Yeni yaptığı evine kuşlar yuva yapınca taşınmayı erteledi

Batman’ın Sason ilçesinde kendine iki katlı ev yaparak taşınmak için gün sayan Mesut Çetinbaş, yeni evine kuşların kendisinden önce davranarak yuva yaptığını görünce taşınmayı erteledi.

İki yıldır inşaatı süren evine girmek için son kontrolleri yapmak için evine girdiğinde kuşların yuvalarıyla karşılaştığını belirten Mesut Çetinbaş, kuşların kendisinden önce davranarak evin oturma salonu ve balkonuna yuva yaptığını söyledi.

Çetintaş, kuşları rahatsız etmemek için taşınmayı ertelediğini belirterek, “2 yıl önce inşaatına başladığım iki katlı evimi nihayet bir hafta önce bitirdim. Bu günlerde eve taşınmanın hesaplarını yapıyordum, son kontrolleri yapmak için eve girdiğimde evin oturma salonuna ve balkonuna kuşların benden önce davranarak yuva yaptıklarını gördüm. Yuvalarına baktığımda kuşların yavru çıkarttıklarını görünce yavrularını bırakıp kaçmasınlar diye eve taşınmaktan vazgeçtim. Kuşların yaptığı yuvalardaki yavruların büyüyüp uçmasını bekleyeceğim. Yavrular uçtuktan sonra evime taşınacağım. Yuva bozanın yuvası olmaz” dedi.  

Ekrem Aktaş
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.