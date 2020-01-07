Yeni yılda burun estetiği trendleri

Dijital çağın ve sosyal medyanın da etkisiyle her geçen gün popülerliğini arttıran burun estetiği ve trendleri hakkında merak edilenleri, Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Op. Dr. Ahmet Alp anlattı. Yüzün merkezinde yer alması nedeniyle güzellik algısını direkt olarak etkileyen burnun, sağlıklı nefes alarak doğanın ve yaşamın tüm kokularının hissetmeyi sağlaması nedeniyle çok önemli bir yer tuttuğunu belirten Op. Dr. Ahmet Alp, burnun yüze göre büyük veya küçük olması, kemerli olması, çöküntülü veya eğri olması ile ucunun düşük ya da deforme olmasının estetik açıdan operasyon gerektirebilen durumlar arasında yer aldığını ifade etti.

Op. Dr. Ahmet Alp, şekil bozukluğuna ayrıca burun tıkanıklığı, nefes almada zorluk, horlama, burun kanamaları, sinüzit, geniz akıntısı gibi semptomlar da eşlik ediyorsa, sağlıklı nefes almak adına septoplasti operasyonu gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

İdeal burun var mıdır?

Günümüzde oluşan ideal güzellik algısına paralel olarak estetik operasyonlara olan ilginin oldukça arttığına değinen Op. Dr. Ahmet Alp, "İdeal estetik ya da ideal burun diye bir şey var mıdır?" sorusunu şöyle cevapladı: "Bu noktada önemli olan, hastanın beklentisi ile doktoruyla beraber vereceği karardır. Burada da en önemli rolü buruna verilecek şeklin kişiye ve yüz hatlarına özel yapılması gerektiğidir. Yani doğru planlama" dedi.

Hastanın beklentileri ve fonksiyonel açıdan yapılan değerlendirme sonrasında doğru ve tecrübeli hekim eşliğinde başarılı sonuçlara ulaşılabildiğini belirten Op. Dr. Ahmet Alp, birlikte alınan karar ve öncesinde belirlenen şeklin provası sayesinde hayal kırıklıklarının da ortadan kalktığını vurgulayarak, operasyon sonrasında, sağlıklı nefes alan ve estetik açıdan da ideal görünüme kavuşmuş bir buruna sahip olmanın mümkün olabildiğini söyledi.

"Asıl önemli olan doğallık"

2020 yılında kendisi ile barışık, sosyal ilişkilerinde daha başarılı, özgüveni yüksek ve daha mutlu yaşam için başarılı burun estetiği operasyonlarının önemli bir yere sahip olacağını kaydeden Op. Dr. Ahmet Alp, aksi durumda is burnunu beğenmeyen bireylerde takıntı durumunun ortaya çıkarak bireyin iş ve sosyal hayatını kabusa çevirebileceğine dikkat çekti.

Op. Dr. Ahmet Alp, "Günümüzde rinoplasti operasyonlarında amaç daha çok fonksiyonel, yani nefes alan ve kişinin yüz ifadesine uygun doğal bir burun yapmak. 2020 yılında da bu trendin devam ederek kişinin yüz karakteriyle uyumlu, yüzde yabancı durmayan burunların tercih edilmesi bekleniyor. Hokka burun trendi yerine artık çoğunlukla doğal burunlar tercih ediliyor ve bizimde amacımız da hep doğallıktan yana. Son olarak yeni yılda sağlıklı nefes alarak, yaşamın bize sunduğu tüm güzelliklerin kokusunu duyabileceğimiz bir burun hedefini daima unutmamak ve ön planda tutmamızda fayda var" diyerek asıl önemli olanın doğallık prensibinde kişiye özgü tasarlanan burunlar olduğunu ifade etti.