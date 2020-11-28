Yeni Yılda E-Ticarete Vergi Muafiyeti Geliyor

Resmi gazetede yayınlanan yasa TBMM genel kurulunda yapılan oturumda yapılan oylamada çoğunluğun oylarıyla kabul edildi. Cumhurbaşkanı tarafından da onaylandıktan sonra resmi gazetede yayınlandıktan sonra yasalaştı. Yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 220.000 TL limitli bir kazanca kadar vergi muafiyeti uygulanacaktır.

Evlerinde Üretim Yapanlar Yasa Kapsamında Olacaklar

Gökhan Hiçyılmaz yasa ile ilgili açıklamalarına” Evlerinde üretim yapanlar da yasa kapsamında olacaklar. 7256 sayılı yasaya göre evlerinde üretim yapıp internet üzerinden satışını gerçekleştirdikleri ürünleri için, gelir vergisinden muaf tutulacaklardır. İş yeri olmadan seri üretim ve ya sanayi tipi üretim yaparak internet üzerinden satış yapanların yanı sıra alet ve makine kullanmadan el emeği ile yapılan ürünler de vergiden muaf tutulacaktır. Bu bağlamda dijital platformlarda verilen reklamlar da ajanslara oldukça büyük bir gelir kapısı haline gelecektir.” Diyerek devam etti.

“Vergi muafiyeti kapsamına girebilmek için vergiden muaf olduğuna dair vergi dairesinden belge alınması ve bankaya ticari hesap açılması gerekmektedir. Satılan her bir ürüne haiz olan ücretin bu hesaba yatırılması gerekiyor. Hesapta yılsonu itibarı ile gerçekleşen ticaret hacmi 220. bin TL den düşükse sadece hesaba geçen miktar üzerinden \%4 gelir vergisi uygulanacaktır. Çalışanı olanlara ise \%2 gelir vergisi oranı uygulanması kararlaştırılmıştır.” Diyen Gökhan Hiçyılmaz, kanunun pandemi döneminde işinden olan ve çalışamayan pek çok kişiye fayda sağlayacağını da sözlerine ilave etti.

Dijital Pazarlama Çok Önemli Bir Gelir Alanıdır

Mesleği gereği dijital dünya ile iç içe olan Gökhan Hiçyılmaz, “Bu vergi muafiyeti kanununun yansıra evden iş yapanların ve bunu internet üzerinden satanların dijital alandaki pazarlama stratejilerine de çok önem vermesi gerekmektedir. Dijital pazarlama çok önemli bir gelir alanıdır.” diyerek. Bu konunun da ne kadar önemeli olduğunu da vurguladı.