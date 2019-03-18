Yeni Zelanda emniyetinden saldırıyla ilgili yeni açıklama

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde düzenlenen ve 50 kişinin ölümüne sebep olan terör saldırısında soru işaretleri giderilmeye devam ediyor. Yeni Zelanda Emniyet Genel Müdürü Mike Bush, iki camiye düzenlenen saldırıların bir kişi tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Bush, “Bu dehşetli saldırının sadece bir kişi tarafından gerçekleştirildiğine inandığımızı açıkça belirtmek istiyorum” dedi. İki suç mahalli olmasına rağmen tek failin olduğunun altını çizen Bush, terörist Brenton Tarrant'ın (28) ilkönce Linwood Camii'ne saldırdığını ancak orada cemaatin kendisine direndiğini söyledi. Bush, cemaatten kaçan teröristin, El Nur Camii'ne giderek oraya saldırdığını aktardı.

Uluslararası soruşturma devam ediyor

Soruşturmanın 250 dedektif ve uzmanla yürütüldüğünü kaydeden Bush, tüm dünyada uzmanların soruşturmaya katıldığını söyledi. FBI ve Avustralya polisinden de yardım alındığını ifade eden Bush, “Yeni Zelanda'daki herkesin güvende hissettiğinden emin olacağız” diye konuştu.