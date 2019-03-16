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Yeni Zelanda terör saldırısında hayatını kaybedenleri anıyor

Yeni Zelanda terör saldırısında hayatını kaybedenleri anıyor
Yeni Zelanda terör saldırısında hayatını kaybedenleri anıyor

Yeni Zelanda halkı, dün gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenleri anıyor.

Yeni Zelanda terör saldırısında hayatını kaybedenleri anıyor - Tıkla İzle

Yeni Zelanda, dün 49 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı ile sarsıldı. Sanat dünyasından siyasete kadar dünyanın farklı kesimlerinden saldırıyı kınama ve Müslümanlarla birlik mesajları verildi. Yeni Zelanda halkı, hayatını kaybeden sivillerİ anıyor

Halk saldırıya uğrayan cami ve çevresinin güvenlik kordonuna alınması nedeniyle her iki camiye yakın bir bölgede bir araya geldi. Yeni Zelandalılar gece boyunca bir araya gelerek hayatını kaybedenler için çiçek ve mum bıraktı. Gözyaşlarına hakim olamayan Yeni Zelandalılar, hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi.

Saldırının gerçekleştirildiği Christchurch kentinin yanı sıra başkent Wellington ve Auckland'da da hayatını kaybedenler için bir araya gelindi. Hayatını kaybedenleri ananlar "Sizinle birlikteyiz duruyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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