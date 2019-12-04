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Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz 11 yıl 3 ay hapse mahkum edildi

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz 11 yıl 3 ay hapse mahkum edildi
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz 11 yıl 3 ay hapse mahkum edildi

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz, Yargıtay’ın bozma ilamından sonra yeniden yapılan yargılamada "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından 11 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme, ünlü sanatçılar İbrahim Tatlıses ve Alişan (Serkan Tektaş) hakkındaki "örgüte dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım" suçunda ise zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle düşme kararı verdi.

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