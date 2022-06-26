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Yerel futbol turnuvasında ortalık karıştı

Yerel futbol turnuvasında ortalık karıştı
Yerel futbol turnuvasında ortalık karıştı

Avcılar’da yerel bir futbol turnuvasında ortalık karıştı. Sahada başlayan kavga dışarıya taşınırken, polisler tarafları yatıştırmak için havaya ateş etti.

Yerel futbol turnuvasında ortalık karıştı - Tıkla İzle

Olay, saat 19.00 sıralarında Avcılar Atatürk Stadyumu'nda meydana geldi. Yerel bir futbol turnuvasında bilinmeyen bir nedenle saha içerisinde tartışma çıktı. Futbolcular ve teknik ekibin de dahil olduğu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İzleyicilerin de dahil olduğu kavga saha dışına taştı. Dışarda tarafların birbirine saldırması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafları yatıştırmak için havaya ateş açarken, olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Erdal Can İçelli
 

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