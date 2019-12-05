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Yerli e-Posta hayata geliyor

Yerli e-Posta hayata geliyor
Yerli e-Posta hayata geliyor

Verilerin güvenliği konusu son dönemde önemini gittikçe artırırken milyonlarca kişinin kullandığı e-Posta hizmetlerine yerli ve milli çözüm geliyor. Bir süredir konuşulan yerli e-Posta projesi ‘e-Devlet’ üzerinden hayata geçirilecek.

Projeyle kullanıcılar, güvenilir ve 7/24 erişilebilir e-posta hizmeti alacak. e-Devlet altyapısının kullanılacağı sistemde vatandaşlara “@turkiye.gov.tr” uzantılı mail verilecek. Kamu kurumları ve kurumsal şirketler için ise kendi alan adlarını (domain) kullanabilecek. Sistemin altyapı ve bilgi güvenliği PTT tarafından sağlanacak. ‘Ulusal Elektronik Posta Sistemi' adı verilen projenin 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

RİSKLER EN AZA İNECEK
Söz konusu projeyle kamu kurum ve kuruluşları ile kurumsal şirketlerin e-posta sistemi kurmaları ve bu sistemi sürdürülebilir hâle getirmeleri için gerekli maliyetler ve bilgi güvenliği riskleri en aza indirilmiş olacak. Uygulamanın temel amacını bilgilerin dışarıya gitmeden ülke içinde kalması oluşturuyor.
Kamu kurumlarının ve kurumsal şirketlerin, kendi bünyelerinde e-posta sistemleri kur­maları, bu sistemlerin güvenliğini ve 7 gün 24 saat erişilebilir ol­malarını sağlamalarının ayrı bir maliyet oluşturduğu belirtiliyor. Ayrıca bu sistemlerin bilgi güvenliğini sağlamalarının da ayrı bir risk oluşturduğu ifade ediliyor.
Türkiye Gazetesi

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